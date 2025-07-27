الجيش الأردني: طائرتان أردنيتان وطائرة إماراتية ألقت 25 طنا من المساعدات الإنسانية فوق غزة

اعلن الجيش الأردني في بيان، إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي وطائرة إماراتية ألقت 25 طنا من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.
وذكر البيان بانه "نفّذت القوات المسلحة الأردنية الأحد ثلاثة إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، أحدها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة".
وأشار الى استخدام طائرات من طراز سي-130، واحدة إماراتية واثنتين أردنيتين، "محملة بـ25 طنا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية" في عمليات الإنزال.
