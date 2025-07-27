النشرة: الطيران المسير يحلق فوق اجواء الجنوب ومحلقة فوق تحركات للاهالي في كفركلا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان المحلقات الإسرائيلية كثّفت تحليقها في أجواء كفركلا، ملاحقةً تحركات الأهالي الذين حاولوا تفقد المبنى الذي فجرته قوة إسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل إلى منطقة عين الأشواق بعمق حوالي ألف متر داخل البلدة.
كما اشار الى تحليق مسيرات اسرائيلية على علو منخفض ومركز فوق اجواء شوكين، زبدين، ميفدون، زوطر الشرقية والغربية، كفرتبنيت، كفررمان، الميذنة، مدينة النبطية، حـبوش، عربصاليم، جبل الرفيع، الريحان، سجد، الجبور وجبل صافي.
