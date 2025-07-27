اميل رحمة: لنحترم جميعا استقلالية السلطة القضائية المعبر الاول لنهوض الدولة

اشار النائب السابق اميل الرحمة في تصريح له، الى انه "الرجاء ثم الرجاء اتركوا مجلس ​القضاء​ الاعلى يقرر ما يراه مناسبًا في التشكيلات القضائية، ولنحترم جميعا استقلالية السلطة القضائية المعبر الاول لنهوض الدولة".

