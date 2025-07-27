ستارمر سيتجنب الصدام مع ترامب حول غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت مصادر بريطانية إن رئيس الوزراء السير كير ستارمر سيعمل على وقف إطلاق نار في غزة مع الحرص على تجنب إي صدام مع الرئيس الأميركي الذي يلتقيه غدا الإثنين، وكان صرّح بأن حماس لا تريد السلام.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه السيد ترامب زيارته القصيرة إلى اسكتلندا، والتي كان من المتوقع أن يزور خلالها ملعبي الغولف التابعين له.

وحسب مصادر بريطانية فإن المحادثات الثنائية بين السير كير والسيد ترامب ستركز على كيفية استفادة البريطانيين والأميركيين من اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أُبرمت في مايو.

اطفال غزة

ومن المتوقع أن يتطرق رئيس الوزراء إلى مسائل أكثر جديةً في سعيه لاستكشاف خطوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان وقف إطلاق نار "عاجل". وسيؤكد دعمه لعودة الرهائن الإسرائيليين الخمسين المتبقين لدى حماس.

ويوم أمس السبت، أكد رئيس الوزراء أن بريطانيا ستجلي الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة، وقال إنه يعمل مع الأردن على خطة لإسقاط المساعدات إلى القطاع جوًا.

وقال: "يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات برًا لإنهاء المجاعة المستشرية في غزة. الوضع يائس.

ووعد السير كير بالاعتراف رسميًا بفلسطين في بيان حزب العمال للانتخابات العامة العام الماضي، لكنه أصرّ على ضرورة القيام بذلك في الوقت المناسب.

وقال: ونحن نعمل على تسريع الجهود لإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلا".

وخلال المحادثات في اسكتلندا، سيناقش السير كير أيضًا كيفية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن انقلب السيد ترامب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الأخيرة.