فلسطين لا تستوفي المعايير للاعتراف بها كـ"دولة"

الرياص - اسماء السيد - إبلاف من لندن: حذّر دبلوماسي بريطاني مخضرم سابق من أن فلسطين لا تستوفي الشروط التقنية والقانونية اللازمة للاعتراف بها كدولة.

سُئل السفير البريطاني السابق في واشنطن السير كيم داروش عمّا إذا كان يعتقد أن اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين سيكون مفيدًا. فقال: "هناك عدد من المعايير التي، نظريًا، يجب استيفاؤها" قبل الاعتراف بأي دولة.

واضاف: تشمل هذه المعايير وجود حكومة دائمة ومستقرة، وحدودًا ثابتة، وسيطرتها على كامل الأراضي وقدرتها على إقامة علاقات دبلوماسية.

ويقول: "في معظم هذه المعايير، لا تستوفي فلسطين والأراضي المحتلة وغزة هذه الشروط، لذا، إذا نظرنا إلى هذا السؤال من الناحية القانونية، فلا شك أن غزة والضفة الغربية ليستا دولة، ولكنه في النهاية قرار سياسي".

وتابع داروش إن الحكومة "قد تتجاوز المعايير القانونية" وهو ما يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ينوي فعله". لكنه يُشير إلى أن ستارمر قد يكون مترددًا بسبب خلفيته القانونية.

ويضيف أنه "لا يؤيد" الاعتراف لأنه "في اليوم التالي، لن يتغير شيء على أرض الواقع".

ويقول إن الاعتراف بفلسطين سيضر "بالنفوذ الضئيل الذي نملكه" لدى الولايات المتحدة، وسيُثير غضب الإسرائيليين.

ويختتم قائلًا: "لكن ما أسمعه هو أننا لن نسير مع الفرنسيين في القرار الذي وعد به ماكرون خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وكان 221 عضوا في البرلمان البريطاني دعوا الحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية، كما ان رئيس الوزراء السير كير ستارمر السير كير ستارمر قال إنه كان وعد بالاعتراف رسميًا بفلسطين في بيان حزب العمال للانتخابات العامة العام الماضي، لكنه أصرّ على ضرورة القيام بذلك في الوقت المناسب.