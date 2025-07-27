دولة أوروبية تعتزم إسقاط مساعدات جوية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت دولة بريطانيا، اليوم السبت، 26 يوليو 2025، عن استعدادها لإسقاط مساعدات غذائية جوا على أهالي قطاع غزة ، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع نظيريه الفرنسي والألماني، واستعرض خطط بريطانيا لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه "استعرض رئيس الوزراء كيف ستمضي بريطانيا قدما في خططها للتعاون مع شركاء مثل الأردن لإسقاط مساعدات غذائية جوا، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

وخلال مكالمة هاتفية، ناقش ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الوضع الإنساني في غزة، واتفقوا جميعا على أنه "مروّع".

وأضاف البيان الصادر عن داونينغ ستريت "اتفق القادة على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم".

وتابع البيان أنهم "ناقشوا عزمهم على العمل معا بشكل وثيق على خطة من شأنها تمهيد الطريق لحل طويل الأمد يحقق الأمن في المنطقة، واتفقوا على أنه بمجرد صياغة هذه الخطة، سيسعون إلى التعاون مع أطراف فاعلة أخرى، بما في ذلك من داخل المنطقة، لدفع هذه الخطة إلى الأمام".

تأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من توجيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، انتقادات حادة للمجتمع الدولي لتجاهله المجاعة الواسعة النطاق في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "أزمة أخلاقية تشكل تحديا للضمير العالمي".

المصدر : عرب 48