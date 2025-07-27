درجات الحرارة تسجل أرقاماً قياسية في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات اليوم الأحد بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد . وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري ، في تصريح صحفي ، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى بعد غد الثلاثاء ثم تعاود الانخفاض.

وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية ، سجلت 10 محافظات درجات حرارة ترارحت بين 52-50 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة ترواحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية. وأعلنت محافظات البصرة تسجيل 50 درجة مئوية، كما أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي بشكل كامل فيما قلصت محافظات اخرى ساعات الدوام الرسمي. وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها اليوم وبالتالي تزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهر.