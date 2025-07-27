الارشيف / اخبار العالم

برنامج الغذاء العالمي: كميات غذاء في طريقها إلى غزة تكفي لإطعام كل السكان لـ 3 أشهر

الدمام - شريف احمد - أوضح برنامج الأغذية العالمي أن لديه ما يكفي من الغذاء في غزة- أو في طريقها إليه - لإطعام جميع سكانها البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
وفي بيان عبر منصة إكس أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن فرقها سلمت 350 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى غزة الأسبوع الماضي في ظل ظروف بالغة الصعوبة عرضت المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم.

وأكدت أن هذا يمثل ما يزيد قليلاً عن نصف عدد القوافل التي طلب برنامج الأغذية العالمي الإذن بإرسالها.

إغاثة غزة

ومنذ إعادة فتح المعابر الحدودية في 21 مايو، سلم برنامج الأغذية العالمي 22000 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة.
وهناك حاجة إلى أكثر من 62000 طن من المساعدات الغذائية شهريًا لتغطية كامل السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.
وأشار إلى أن ثلث السكان لا يأكلون لأيام، ويعاني حوالي 470000 شخص من ظروف أشبه بالمجاعة، ويحتاج 90000 امرأة وطفل إلى علاج غذائي عاجل.
