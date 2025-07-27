إردوغان يشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك أثناء اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية. وذكرت الرئاسة التركية بأنه "أثناء اتصال هاتفي، هنّأ إردوغان الرئيس الفرنسي ماكرون على قراره الاعتراف بفلسطين كدولة".

