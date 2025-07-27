سلطات روسيا أطلقت رحلات جوية مباشرة بين موسكو وبيونغ يانغ

أطلقت سلطات ​روسيا​ رحلات جوية تجارية مباشرة إلى ​كوريا الشمالية​، في إشارة أخرى إلى توثيق العلاقات بين البلدين.

ومن المقرّر أن تُقلع أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ والتي تشغّلها شركة "نوردويند ايرلاينز"، في الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش على أن تهبط في العاصمة الكورية الشمالية بعد حوالى ثماني ساعات، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

و"نوردويند ايرلاينز" التي كانت تسيّر رحلات إلى وجهات العطلات في أوروبا قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الرحلات الجوية الروسية، طرحت تذاكر بسعر 45 ألف روبل (570 دولارا أميركيا).

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بأنّ أول رحلة جوية من بيونغ يانغ إلى موسكو ستنطلق الثلاثاء.

وقالت وزارة النقل الروسية إنّ خطّ الرحلات هذا سيتم تشغيله مرة في الشهر.

وأعادت روسيا وكوريا الشمالية تشغيل خطوط السكك الحديد بينهما في 17 حزيران، بعد تعليقها في العام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19.