صحيفة صينية: وفد أعمال أميركي يزور الصين هذا الأسبوع

اشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن مصدرين مطلعين أن "وفدا عالي المستوى من مجلس الأعمال الأميركي الصيني سيزور الصين هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين صينيين كبار".
وأوضح التقرير أن الوفد سيترأسه راجيش سوبرامانيام الرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس" ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، ومن المتوقع أن يضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركة "بوينغ" ورئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني شون ستين.
وذكر مصدر للصحيفة بانه "من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المناقشات التجارية". واوضح أن الجانبين يعملان أيضا على ترتيب زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين هذا العام.
وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 آب للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى.
