اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى اشتباكات بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة، وافادت بمقتل جندي وإصابة 9 على الأقل من وحدة الاستطلاع في حدث أمني بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي وإصابة 9 على الأقل من وحدة الاستطلاع في حدث أمني بخان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.