أشار النائب السابق إميل رحمة، في تصريح، إلى أنّه "الرجاء ثم الرجاء اتركوا مجلس القضاء الأعلى يقرر ما يراه مناسبا في التشكيلات القضائية".
ودعا إلى أن "نحترم السلطة القضائية، المعبر الأول لنهوض الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر إميل رحمة: اتركوا مجلس القضاء الأعلى يقرر ما يراه مناسبا في التشكيلات القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.