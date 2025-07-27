إميل رحمة: اتركوا مجلس القضاء الأعلى يقرر ما يراه مناسبا في التشكيلات القضائية

أشار النائب السابق ​إميل رحمة​، في تصريح، إلى أنّه "الرجاء ثم الرجاء اتركوا مجلس القضاء الأعلى يقرر ما يراه مناسبا في التشكيلات القضائية".

ودعا إلى أن "نحترم السلطة القضائية، المعبر الأول لنهوض الدولة".