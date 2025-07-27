الرئيس عون بارك لزحلة ولبنان بقرار المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ إعلان زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ

اعتبر رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، إعلان ​زحلة​ مدينة عالمية للكرمة والنبيذ من المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، انجاز ل​لبنان​ وهو ثمرة جهود مشتركة من وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ في لبنان، في تطوير وتسويق النبيذ اللبناني على مدى السنوات الماضية. وقال: "مبروك لزحلة وللبنان، النبيذ اللبناني اصبح في العالمية".

