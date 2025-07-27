الوكالة الوطنية للأمن في هولندا: إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن في ​هولندا​، عن "إدراج ​إسرائيل​ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع ​غزة​.

وأمس، قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يسلك طريقًا مختلفًا، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد على أنّه يتفهم القلق والانزعاج والغضب الناجم في هولندا عن "الوضع الكارثي في غزة"، حيث تشهد البلاد احتجاجات ضد إسرائيل، وقال: "إسرائيل ملزمة، بموجب القانون الدولي، بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

ولفت إلى ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من الحصول الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية دون شروط.