إعلام إسرائيلي: إصابة 5 جنود إسرائيليين بينهم قائد وحدة الاستطلاع في حدث أمني بخان يونس

أفادت مواقع إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، عن "إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل من وحدة الاستطلاع في حدث أمني بخان يونس جنوبي قطاع غزة"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".
وأكّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية "نقل المصابين في حادث خان يونس إلى مستشفيات إسرائيلية وبينهم قائد وحدة الاستطلاع".
وقتل أكثر من 895 عسكريًا إسرائيليًا وأصيب أكثر من 6134 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، حسب بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء خسائر أكبر.
وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.
