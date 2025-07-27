شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 02:27 م

اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سلسلة تدريباته لمتابعي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث شهدت محافظة أسيوط انعقاد التدريب العاشر والأخير ضمن البرنامج الوطني لإعداد المتابعين الميدانيين للعملية الانتخابية، وقام بتدريب المتابعين الخبير الحقوقي طارق فراج استشارى التدريب.

واستهدف البرنامج تعزيز قدرات المتابعين على رصد مجريات العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وضمان التزامها بالنزاهة والشفافية.

وبلغ إجمالي عدد المتدربين 350 متابعًا ومتابعة، تم تأهيلهم في (10) محافظات مصرية، شملت مناطق متنوعة لضمان التمثيل الجغرافي العادل.

وأكد القائمون على البرنامج، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الائتلاف على دعم المشاركة المدنية الفعّالة، وتعزيز الرقابة الشعبية على الانتخابات بما يسهم في بناء مؤسسات ديمقراطية قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

