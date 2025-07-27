شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى بالإسكندرية لدعم مرشحى حزب "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

نظّم حزب “مستقبل وطن” مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، لدعم مرشحي الحزب ومرشحي “القائمة الوطنية” في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب البارزين، إلى جانب رموز رياضية وشخصيات عامة تقدّمهم الكابتن سيف زاهر، والكابتن أحمد حسن، والكابتن عصام الحضري، والإعلامي سيف زاهر ، وسط حضور جماهيري واسع يعكس زخم التأييد الشعبي للمرشحين.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، مرشح “مستقبل وطن” لعضوية مجلس الشيوخ 2025، أن الإسكندرية ليست فقط مدينة ساحلية عظيمة، بل هي ساحة وعي و”مصنع للرجال والسيدات الشرفاء”، مشيرًا إلى أنها كانت وما زالت حاضنة لرموز السياسة والدبلوماسية والعمل الوطني.

وقال أبو زهرة: “أوجّه التحية لأهالي الإسكندرية، مسلمين وأقباطًا، وأكرّر فخري بتاريخها العريق. فهنا كان سعد زغلول نائبًا في بدايات القرن العشرين، ومن هنا خرج عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق، وهنا أيضًا ظهر نواب كبار نحيي أسماء بعضهم اليوم مثل محمود القاضي وطلعت مصطفى.”

وأضاف: “الإسكندرية أول محافظة قدمت لمصر نائبة برلمانية، أمينة شكري في الخمسينيات، ومن بعدها زينب الكفراوي، وعفاف توفيق، وأمنية السعيد، وصولًا إلى النائبة سحر طلعت مصطفى… فالمرأة السكندرية كانت دائمًا في الصفوف الأمامية، تمثل مصر بعلمها وشرفها ووعيها.”

وأشاد أبو زهرة بالإنجازات التي شهدتها المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “إسكندرية شهدت نهضة عظيمة، من تطوير الكورنيش، المحاور الجديدة، المدن والحدائق العامة… كل ذلك هو شهادة حب حقيقية من الدولة إلى الشعب”.

كما وجه أبو زهرة رسالة تقدير للهيئة العليا لحزب “مستقبل وطن” ولكل كوادر الحزب والتنظيميين في دوائر الإسكندرية، مؤكدًا أن روح العمل الجماعي هي التي تصنع الفارق في معارك الوعي وصناديق الاقتراع، وموجها الشكر للكابتن الإعلامي سيف زاهر، قائلا انه كان دائما الناصح الأمين .

واختتم كلمته بالقول: “مصر دائمًا ولّادة… والإسكندرية دائمًا كانت وستظل مصنعًا للرموز في البرلمان وفي كل ميادين الوطنية والعمل العام”، مؤكدا أن مصر تشهد نهضة حقيقية في عهد الرئيس السيسي، والعمل الجماعي هو كلمة السر في معركة الوعي.