إصابة 9 من الأمن العراقي خلال اشتباكات مع فصائل مسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، توترًا أمنيًا بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وأحد الفصائل المسلحة شرق المدينة، ما أسفر عن إصابة تسعة من عناصر الأمن، بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لقناة "العربية".

ودفعت السلطات العراقية بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة للسيطرة على الموقف واحتواء الاشتباكات المتصاعدة، وفق ما أكده المصدر ذاته.

وباشرت قوات الأمن بفرض طوق أمني على عدد من مقرات الفصائل المسلحة في حي الدورة جنوبي بغداد، في خطوة تهدف إلى منع امتداد المواجهات إلى مناطق أخرى داخل العاصمة.

وتزامن هذا التصعيد مع أحداث مشابهة وقعت خلال الأيام الماضية في محافظة ميسان شرقي البلاد، حيث تعرضت قوة أمنية عراقية لإطلاق نار كثيف أثناء تنفيذ عملية مداهمة في منطقة الهدام، مما أدى إلى إصابة أحد عناصرها إصابة بليغة.