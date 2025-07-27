اندلاع حرائق غابات واسعة في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل خدمات الطوارئ مكافحة حرائق الغابات الواسعة في عدة أنحاء من اليونان. وتعمل طائرات ومروحيات مكافحة الحرائق بشكل مستمر لإخماد الحرائق الواسعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن المنطقة الواقعة شمال أثينا، وجزر إيفيا وكيثيرا وكريت وشبه جزيرة بيلوبونيز، من بين المناطق الأكثر تضررا. وقالت الهيئة إن عدة منازل دمرت أو تضررت جراء النيران في شمال أثينا منذ أمس السبت. وقالت السلطات إنه لم تعد هناك جبهة نشطة للحرائق في المنطقة، لكن لا تزال بعض الجيوب المتفرقة من الجمر تشتعل من حين لآخر. ولا تزال الأوضاع في جزيرة إيفيا خطيرة ، حيث تم إجلاء قرى وتدمير مزارع ماشية. وتم نقل ستة من رجال الإطفاء إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح. كما خرجت النيران عن السيطرة في جزيرة كيثيرا، حيث قالت السلطات إنه تم إجلاء 139 شخصا. واحترقت منازل وكنيسة ومركبات في مدينة خانيا الساحلية بجزيرة كريت، لكن الحريق هناك أصبح الآن تحت السيطرة جزئيا. وفي المنطقة الجبلية قرب كيباريسيا في شبه جزيرة بيلوبونيز، أعاقت الرياح المتغيرة جهود مكافحة الحرائق، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية. ولا تزال السلطات في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.