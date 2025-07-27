شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية "لأسباب أمنية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا التي تحتفل الأحد بيوم الأسطول الروسي، إلغاء عرض كبير للبحرية كان من المقرّر إقامته لهذه المناسبة، مشيرة إلى "أسباب أمنية"، وفقا لكرملين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنّ "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية قصوى".

وأشار إلى إلغاء العرض الذي يقام منذ العام 2017 في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة البحرية الروسية.

