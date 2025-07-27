وزارة التربية والوكالة اليابانية للتعاون أطلقتا مشروع دعم للتعليم الرسمي في لبنان

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مشروعًا جديدًا لدعم قطاع التعليم الرسمي في لبنان، في لقاء عقد في وزارة التربية في حضور وزيرة التربية ريما كرامي والسفير الياباني ماجوشي ماسايوكي والممثل والمدير الإقليمي لمكتب UNOPS في عمّان محمد عثمان أكرم، حيث ينفّذ هذا المشروع من جانب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)
وفي كلمة له، شدد السفير الياباني على أن "اليابان تعتبر أن قطاع التعليم الرسمي في لبنان هو ركيزة أساسية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، واستثمار محوري في شبابه ومستقبله. وتأتي هذه المبادرة من JICA كجزء من دعمنا المتواصل لضمان حصول الطلاب في لبنان على بيئة تعليمية محفّزة تتيح لهم تحقيق كامل إمكاناتهم".
