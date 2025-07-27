عودة حول ذكرى انفجار مرفأ بيروت: لبنان مدعو للحياة إلا أن كثيرين فيه يتعامون عن الحق والحقيقة ويصمتون

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس ​المطران الياس عودة​ خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، حيث أشار في غظة ألقاها إلى أنّ "بعد أيام تطل علينا الذكرى الخامسة للتفجير الآثم (​انفجار مرفأ بيروت​) الذي طال مدينتنا الحبيبة بيروت، عاصمة بلد مدعو للحياة، إلا أن كثيرين فيه يتعامون عن الحق والحقيقة ويصمتون خوفا أو جبنا أو تواطؤا أو بسبب المصلحة".

ولفت إلى أنّه "كذلك منطقتنا غارقة في الدماء والدموع والعالم أعمى، لا يرى موت الأطفال ولا يبصر عذاب الأبرياء لأنه مغموس بالشر والخطيئة وبعيد عن الله"، وسأل: "هل مسموح تجويع البشر أو تهجيرهم من أرضهم أو قتلهم؟ ما الذي أعمى بصائر حكام العالم وأخرس ضمائرهم ليسكتوا عما يجري في أرض المسيح؟ وفي كل هذه المنطقة؟ أليس بعدهم عن الله وانغماسهم في مصالحهم؟"، مضيفًا "من عاين النور لا يخبئه ومن احتوى يسوع في قلبه لا يصمت عن الحق، بل ينبذ الشر ويحاربه ويحاذر الوقوع في فخاخ الشرير".

وختم عودة بالقول: "في تعاليمه وفي أعماله ابتغى يسوع أن نصير خليقة جديدة، أن يحل محل القلب الحجري فينا قلب لحمي محب ورحوم. فلنطهر قلوبنا وننق ذواتنا طالبين غفران خطايانا وشفاء نفوسنا".