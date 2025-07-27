"النشرة": مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة باتجاه منطقة حامول مما أدى الى اندلاع حريق بالمكان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ مسيّرة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلة حارقة باتجاه منطقة حامول في قضاء ​صور​، مما أدى الى اندلاع حريق في المكان.

هذا، واخترق الطيران الإسرائيلي المُسيَّر أجواء عدد من قرى قضاء ​بنت جبيل​، لا سيّما تبنين وبرعشيت وصفد البطيخ وبيت ياحون، وحلّقت المُسيَّرات الإسرائيلية في أجواء القرى بكثافة وعلى مستويات منخفضة.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​​​لبنان​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.