الكرملين أعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية "لأسباب امنية"

أعلنت الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، عن إلغاء عرض كبير للبحرية كان من المقرّر إقامته لمناسبة يوم الأسطول الروسي اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح عن سبب إلغاء العرض، أنّ "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية قصوى"، مشيرًا إلى إلغاء العرض الذي يقام منذ العام 2017 في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة ​البحرية الروسية​.