أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، عن إلغاء عرض كبير للبحرية كان من المقرّر إقامته لمناسبة يوم الأسطول الروسي اليوم الأحد.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح عن سبب إلغاء العرض، أنّ "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية قصوى"، مشيرًا إلى إلغاء العرض الذي يقام منذ العام 2017 في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة البحرية الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين أعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية "لأسباب امنية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.