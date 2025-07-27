"حماس": إنهاء جريمة التجويع بغزة يمر بوقف العدوان وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي

شددت حركة "حماس"، في بيان، على أنّ "وصول الغذاء والدواء إلى غزة حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي"، وذلك بعد توجه عدد محدود من شاحنات المساعدات من مصر والأردن في ظل أزمة إنسانية وغذائية يعيشها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.
ولفتت إلى أنّ "إنزال الاحتلال مساعدات جوًا خطوة خادعة لتبييض صورته والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع"، مضيفًا "خطة الاحتلال للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر".
وأشارت الحركة إلى أنّ "إنهاء جريمة التجويع يمر بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي"، وقالت: "تحكم الاحتلال بالمساعدات أدى لاستشهاد أكثر من ألف وجرح نحو ستة آلاف في جريمة حرب موصوفة".
وأكّدت على "أهمية استمرار الضغوط الدولية والشعبية لكسر الحصار ووقف الإبادة ونحذر من الانخداع بدعاية الاحتلال".
