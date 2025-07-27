القناة 12 الإسرائيلية: تم إبلاغ منظمي سفينة "حنظلة" بوصول النشطاء إلى ميناء أسدود

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّه "تم إبلاغ منظمي سفينة "حنظلة" بوصول النشطاء إلى ميناء أسدود، وذلك بحضور ممثلين قنصليين من دول منشأهم ومحامين". وكان قد اعترض جنود إسرائيليون السفينة "حنظلة" التابعة لتحالف أسطول الحرية المؤيد لفلسطين، والتي كانت تبحر باتجاه ​غزة​. وكانت سفينة "حنظلة" في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع الذي يواجه نقصا حادا في الغذاء وغيره من الضروريات جراء الحرب، بينما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر المجاعة.

