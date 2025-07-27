إصابة سائق عماني ومرافقه الألماني في حادث برأس نحاش بالبترون ضمن المرحلة الأولى من رالي لبنان

شهدت بلدة رأس نحاش في ​البترون​ حيث تقام اول مرحلة من بطولة لبنان في الرالي، بمشاركة متسابقين من عدة دول عربية، حادثا خطيرا بعد فقدان متسابق من عُمان وبجانبه مساعده الألماني السيطرة على السيارة التي انحرفت عن مسارها، لتطير في الهواء قبل أن تصطدم بالأشجار على جانب الطريق.

وأدى الحادث إلى إصابة السائق ومرافقه برضوض وجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى البترون.