شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جنوبي إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن الزلزال كان على عمق 15 كلم عن سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.26 والطول الشرقي 52.52 درجة.

ولم ترد حتى الآن تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

