باراك: على الحكومة اللبنانية وحزب الله أن يتحركا فورًا بشأن السلاح والكلمات لن تكون كافية

أشار الموفد الأميركي ​توم باراك​، في تصريح، إلى أنّ "مصداقية ​الحكومة اللبنانية​ تستند على قدرتها في التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما قال قادتها مرارًا، من الضروري أن تحتكر الدولة وحدها السلاح".

وقال: "طالما أن ​حزب الله​ لا يزال يحتفظ بالسلاح، فلن تكون الكلمات كافية. يجب على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل والتحرك فورًا، كي لا يُحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة الجمود والتعثر".