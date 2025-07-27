باراك: على الحكومة اللبنانية وحزب الله أن يتحركا فورًا بشأن السلاح والكلمات لن تكون كافية

أشار الموفد الأميركي توم باراك، في تصريح، إلى أنّ "مصداقية الحكومة اللبنانية تستند على قدرتها في التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما قال قادتها مرارًا، من الضروري أن تحتكر الدولة وحدها السلاح".
وقال: "طالما أن حزب الله لا يزال يحتفظ بالسلاح، فلن تكون الكلمات كافية. يجب على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل والتحرك فورًا، كي لا يُحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة الجمود والتعثر".
