الطقس غدًا غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ​لبنان​، إلى استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حيث تتخطى ​درجات الحرارة​ معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويستمر تأثيريها حتى يوم غد الاثنين حيث تنحسر تدريجيًا وتتحول الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31 وزحلة بين 18 و34 درجة".

في التفاصيل، توقعت مصلحة الأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يؤدي إلى زيادىة الشعور بالحر، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي إلى سوء في الرؤية كما تنشط الرياح أحيانًا.

أما طقس الاثنين فغائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة.

وبالنسبة لطقس الثلاثاء فسيكون قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل، تنشط الرياح أحيانًا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تخف نسبة الرطوبة مما يخفف من الشعور بالحر.

أما طقس الأربعاء فقليل الغيوم إجمالًا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها في المناطق الجبلية والساحلية وتلامس معدلاتها في الداخل كما تنشط الرياح أحيانًا.