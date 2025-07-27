خليل حمدان: سياسة التهويل لن تثنينا عن التمسك بحقنا في تحرير أرضنا والعودة إلى قرانا

أشار عضو هيئة الرئاسة في "​​حركة أمل​​" ​خليل حمدان​، في تصريح من بلدة أرنون، إلى "أننا في حركة أمل نؤكد ونطالب بخطة واضحة وسريعة للشروع في عملية إعادة الإعمار، وأن لا يُترَك أهلنا للظروف القاسية والصعبة".

وقال: "​سياسة​ التهويل لن تثنينا عن التمسك بحقنا في تحرير أرضنا والعودة إلى قرانا، بالرغم من كل التهويل علينا، والرسائل التي ينقلها الموفدون مع التهديد والوعيد، فيما يعلنون أنهم لا يستطيعون الضغط على العدو للانسحاب من الأراضي اللبنانية".

وأضاف حمدان: "في كل يوم نفقد شهيدًا أو أكثر، بفعل الاعتداءات الصهيونية المتمادية، على مسمع ومرأى من اللجنة المشرفة على تطبيق القرار الدولي 1701، ولكن هذه التجاوزات مستمرة منذ 27 تشرين الثاني 2024 حتى اليوم".