"يديعوت أحرونوت": ارتفاع كبير في عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بأزمات نفسية خلال الأشهر الماضية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، عن "ارتفاع كبير في عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بأزمات نفسية خلال الأشهر الماضية"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع ​غزة​ منذ 7 تشرين الأول 2023.

ونقلت الصحيفة عن ​الجيش الإسرائيلي​ بأنّ "هناك أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي يخضعون للعلاج من أزمات نفسية منذ هجوم 7 تشرين الأول"، مضيفًا "أغلب المصابين بأزمات نفسية واكتئاب في الجيش الإسرائيلي عام 2024 هم من الشبان".

وقالت شعبة إعادة التأهيل الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، "استقبلنا منذ 7 تشرين الأول 2023 نحو 19 ألف مصاب عسكري بينهم من يعانون أزمات نفسية"، في حين أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنّ "أكثر من 12 ألف جندي لم يعودوا للقتال بسبب الأزمات النفسية".

وقتل أكثر من 895 عسكريًا إسرائيليًا وأصيب أكثر من 6134 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، حسب بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء خسائر أكبر.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.