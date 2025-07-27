شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تدعم السيدات فى مشغل "نور" والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تمكين المرأة ودعمها على مختلف المستويات، تواصل المؤسسة الصديقية – عضو التحالف – تنفيذ برامج شاملة تهدف إلى الدمج المجتمعي والاقتصادي والتعليمي للسيدات، ومن بينها مشغل نور كنموذج رائد في هذا المجال.

وفي تجربة ملهمة، استطاعت إحدى السيدات المشاركات في المشغل اجتياز مرحلة محو الأمية بنجاح، لتبدأ رسميًا رحلة استكمال التعليم، واضعة أمامها هدفًا واضحًا: الالتحاق بالتعليم الجامعي، ما يعكس أثر التمكين الحقيقي الذي يبدأ من الإيمان بالقدرة وينمو بالدعم.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام مؤسسات التحالف بتوفير بيئة حاضنة للمرأة المصرية، تُمكنها من تطوير ذاتها، واستعادة فرصها في التعلم والعمل، وتحقيق ذاتها على النحو الذي يليق بإمكاناتها.