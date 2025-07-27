رئيسة المفوضية الأوروبية وترامب يجتمعان في اسكتلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجتمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا اليوم الأحد، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أميركية عالية جديدة على الواردات المصدرة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في تيرنبيري، حيث قضى ترامب يوم السبت في لعب الجولف، ويأتي بعد أسابيع من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن. وقبل مغادرته إلى اسكتلندا، قال ترامب أنه يرى فرصة بنسبة 50- 50 لإتمام اتفاق تجاري مع التكتل.

ويأتي اجتماع الأحد قبل أيام من الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي حدده ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم بوجود اختلالات تجارية. ومع ذلك، ترك الرئيس الأميركي الباب مفتوحا أمام خيار التنازل عن معدل الرسوم الجمركية الأعلى إذا فتح التكتل المزيد من أسواقه أمام الولايات المتحدة. ويحاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن منذ أسابيع لتجنب زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية. وقالت متحدثة باسم رئيسة المفوضية إن الاجتماع سيمنح فون دير لاين وترامب فرصة "لتقييم الوضع والنظر في نطاق التوصل إلى نتيجة متوازنة توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي".