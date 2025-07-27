شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 33 شخصًا جراء اشتباكات مسلحة بين كمبوديا وتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 33 شخصًا مصرعهم جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة بين كمبوديا وتايلاند منذ أمس الأول.

وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان اليوم بمقتل 13 شخصًا وإصابة 71 آخرين، فيما أعلن الجيش التايلاندي ارتفاع عدد القتلى في تايلاند إلى 20 بينهم 14 مدنيًا.

حذرت تايلاند، أن المواجهات العنيفة التي تجددت الجمعة على طول حدودها مع كمبوديا "قد تتحول إلى حرب".

وجاء ذلك قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الاشتباكات التي أدت إلى إجلاء حوالى 140 ألف تايلاندي.

**pullquote** مواجهات تايلاند وكمبوديا وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها.

وأعلن أبيشارت سابراسيرت المسؤول العسكري التايلاندي في مقاطعتي شاتهابوري وترات أن "القانون العرفي بات ساري المفعول" في ثماني مقاطعات حدودية.

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية عن سقوط 15 قتيلًا بينهم عسكري وأكثر من أربعين جريحًا من الجانب التايلاندي، وقالت كمبوديا من جانبها إن رجلا في السبعين قتل وأصيب خمسة أشخاص بجروح. الحرب الحدودية بين تايلاند وكمبوديا وشوهد أربعة جنود كمبوديين يتلقون العلاج في مستشفى وثلاثة مدنيين يعالجون لإصابتهم بشظايا قذائف، وبطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعًا طارئًا في نيويورك.

وحذّر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا " قد تتحوّل إلى حرب" موضحًا "إذا ما شهد الوضع تصعيدا، فهو قد يتحوّل إلى حرب، حتّى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات".

وقالت وزارة الصحة التايلاندية الجمعة إن أكثر من 138 ألف مدني أخلوا مناطق مشمولة بالاشتباكات تقع في شمال شرق البلاد.