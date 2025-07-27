باسيل: أكبر خسارة لنا كانت عندما دخلنا الحُكم

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "سد المسيلحة توقفت فيه الأعمال بسبب عدم وجود أموال من الدولة".
كلام باسيل جاء في حديث عبر قناة الـ"LBCI" على هامش "رالي البترون الأول".
وردًا على سؤال، ذكر باسيل أنّ "أكبر خسارة لنا كانت عندما دخلنا الحُكم"، معتبرًا أنّه لا يوجد انتصار كامل بل أنّه بعد أي انتصار هناك خسارة.
