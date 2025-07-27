"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب والبقاع

أفاد مراسل "النشرة" في ​الجنوب​، عن تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق القطاع الشرقي في الجنوب على علو منخفض، كما تم تسجيل تحليق للطيران الحربي فوق منطقة النبطية.

من جانبه، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا.

بدوره، أكّد مراسل "النشرة" في ​البقاع​، تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بعلبك على علو منخفض.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​​لبنان​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.