أمن الدولة: توقيف مطلوب في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّه "تنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من الاتجار بالأسلحة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، اللبناني (م. ط.) وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية والسرقة".
وبتفتيش منزله، تم ضبط أعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
