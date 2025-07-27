وكالة الذرة اليابانية: 3 مسيّرات دخلت إلى موقع محطة غينكاي النووية دون تسجيل أي خلل

دخلت ثلاث مسيّرات إلى موقع ​محطة نووية​ يابانية على ما ذكرت وكالة الذرة ​اليابان​ية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خلل إثر ذلك.

ورصدت المسيّرات من جانب الشركة المشغلة للمحطة الواقعة في غينكاي في جنوب غرب البلاد، على ما قال المصدر نفسه.

ويحظر تحليق المسيّرات بالقرب من المحطات النووية أو فوقها في اليابان.

وقال ناطق باسم المنظمة، في تصريح لوكالة فرانس برس، "لم يسجل أي خلل بعد هذه الواقعة ولم يعثر على أي مسيّرة داخل المحطة".

وتعذر على الشرطة العثور على المسيّرات، على ما أفاد الناطق باسم الشرطة ماساهيرو كوشو وكالة فرانس برس.

وفي محطة غينكاي التي تشغلها مجموعة كيوشو إلكتريك باور، أربعة مفاعلات يجرى تفكيك اثنين منها بشكل نهائي.

وتمكن المفاعلان المتبقيان من مواصلة عملهما بعد اعتماد معايير سلامة أكثر صرامة بعد كارثة فوكوشيما النووية في شمال شرق البلاد، بعد زلزال عنيف تبعه تسونامي مدمر.