الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس

أقرّ ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، بمقتل ضابط وجندي من لواء "غولاني" في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع ​غزة​ أمس.

وقتل أكثر من 895 عسكريًا إسرائيليًا وأصيب أكثر من 6134 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، حسب بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء خسائر أكبر.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.