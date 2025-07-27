موقع جديد للتقديم.. مواعيد حجز شقق ديارنا وجنة والإسكان المتنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، موقعًا جديدًا لحجز الشقق والأراضي، حيث سيتم طرح وحجز المشروعات الجديدة من خلال هذا الموقع.

ومن المقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل إجراءات الحجز الإلكتروني للطرح السابق في 14 إبريل من خلال هذا الموقع اضغط هنا.

- تبدأ عمليات الحجز الإلكتروني لمشروع الإسكان المتنوع (الاسماعيلية - اهالينا - بشاير) يوم 3 أغسطس.

- تبدأ عمليات الحجز الإلكتروني لمشروع ديارنا المرحلة الأولى لـ 18 مدينة يوم 6 أغسطس.

- تبدأ عمليات الحجز الإلكتروني لمشروع جنة وسكن مصر المنصورة الجديدة والإسكان الحر بالسويس الجديدة يوم 10 أغسطس.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7