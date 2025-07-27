ترامب يوجه ويتكوف لإيجاد حل لبرنامج المساعدات في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن استيائه الشديد من الصور التي اطلع عليها مؤخراً والتي توثّق تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة ، واصفًا ما يجري هناك بأنه "كارثة يجب أن تنتهي".

وبحسب المصدر، فقد كلّف ترامب مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بإيجاد حل عاجل لبرنامج المساعدات في غزة.

ووفق الصحيفة، فإن الحل الذي طلبه ترمب من ويتكوف بشأن المساعدات يتعلق بمؤسسة غزة الإنسانية.

وتشير هذه الخطوة إلى تحول نسبي في موقف ترامب تجاه الملف الإنساني، رغم استمرار دعمه لإسرائيل خلال الحرب، وسط تصاعد الضغوط الدولية والمشاهد المروعة الواردة من القطاع.

من جهتها، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إسرائيلية أن ترامب، رغم انزعاجه من سقوط أعداد كبيرة من الفلسطينيين، إلا أنه لم يمارس ضغطاً مباشراً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية لإنهاء الحرب. بل على العكس، قال له في معظم الاتصالات: "افعل ما يجب فعله في غزة"، بل وشجّعه في بعض الأحيان على اتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه حركة حماس .

وتعكس هذه التقارير ازدواجية في موقف ترامب بين القلق الإنساني العلني، والدعم السياسي والعسكري المستمر لإسرائيل، ما يضع علامات استفهام حول مدى جدية واشنطن في الدفع نحو وقف إطلاق نار شامل في القطاع.

المصدر : وكالات