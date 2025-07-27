مصابون في حادث طعن بولاية ميشيجان

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب 11 شخصا على الأقل في حادث طعن داخل متجر وولمارت بولاية ميشيجان الأميركية السبت، حيث أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.

وأعلن مايكل شيا قائد شرطة مقاطعة غراند ترافيرس في مؤتمر صحافي، أن المشتبه به رجل يبلغ 42 عاما وهو قيد الاحتجاز.

أضاف شيا عن الهجوم الذي وقع في مدينة ترافيرس بولاية ميشيغن "بناء على المعلومات المتوافرة لدينا في هذا الوقت، يبدو أن هذه الأفعال كانت عشوائية".

وتابع أن "الضحايا لم يتم تحديد هويتهم مسبقا"، مشيرا إلى أن المشتبه به، وهو من سكان ميشيجان، تصرف على ما يبدو بمفرده".

وذكر مركز مونسون للرعاية الطبية في بيان أن ستة مصابين كانوا لا يزالون في حالة حرجة في وقت متأخر السبت، وخمسة في حالة خطيرة.

وأكدت حاكمة ولاية ميشيجان غريتشن ويتمر أنها على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون بشأن هذه "الأخبار الرهيبة".