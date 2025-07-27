جوتريش يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش، كمبوديا وتايلاند على الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن جوتيريش يحث الجانبين على الموافقة فورا على وقف إطلاق النار ومعالجة أي قضايا من خلال الحوار، بهدف إيجاد حل دائم للنزاع. وتابع: "إن جوتيريش قلق للغاية بشأن استمرار الاشتباكات المسلحة على الحدود بين كمبوديا وتايلاند منذ 24 يوليو". وأضاف حق: "الأمين العام يدين الخسائر المأساوية وغير الضرورية في الأرواح، وإصابة المدنيين، والضرر الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية على الجانبين". وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يزال متاحا للمساعدة في أي جهود نحو حل سلمي للنزاع". واندلعت الاشتباكات في المناطق الحدودية بين كمبوديا وتايلاند يوم الخميس، حيث اتهم كل جانب الآخر بانتهاك القانون الدولي. وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا خلف الأبواب المغلقة بعد ظهر الجمعة للتعامل مع الاشتباكات بناء على طلب رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت.