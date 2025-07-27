الدفاع الروسية أعلنت تدمير 99 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 99 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية".

ولفتت، في بيان، إلى أنّ "من بين هذه الطائرات، حلقت 36 طائرة فوق بريانسك، و21 فوق سمولينسك، و10 فوق كالوغا، و9 فوق منطقتي فولغوغراد وروستوف".

ووفق البيان، فقد أُسقطت 4 طائرات مسيرة أخرى فوق ​شبه جزيرة القرم​، وطائرتان فوق فورونيج وكورسك، وفوق البحر الأسود، وطائرة واحدة في ​موسكو​، ومناطق نيجني نوفغورود، وأوريول، وتامبوف.