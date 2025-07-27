ويتكوف: "اتفاقيات أبراهام" ستتوسع ولن يكون مفاجئا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام

أشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ​ستيف ويتكوف​، إلى أنّ "المفاوضات مع ​حماس​ التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها"، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع ​غزة​.

وكشف أنّ "اتفاقيات أبراهام للسلام ستتوسع ولن يكون مفاجئا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام".

إلى ذلك، أعلن ويتكوف أنّ "المفاوضات مع ​إيران​ ستعود إلى مسارها"، في حين لفت إلى أنّه "كان هناك توتر في سوريا مؤخرًا، لكن الأمر في الطريق إلى التسوية بالفعل".

هذا، وأفاد المبعوث الأميركي بأنّ "المفاوضات بشأن ​روسيا​ و​أوكرانيا​ ستعود إلى مسارها".

واعتبر ويتكوف أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هو شرطي العالم حاليًا، وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار".