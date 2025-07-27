ويتكوف: "اتفاقيات أبراهام" ستتوسع ولن يكون مفاجئا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام

أشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى أنّ "المفاوضات مع حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها"، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكشف أنّ "اتفاقيات أبراهام للسلام ستتوسع ولن يكون مفاجئا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام".
إلى ذلك، أعلن ويتكوف أنّ "المفاوضات مع إيران ستعود إلى مسارها"، في حين لفت إلى أنّه "كان هناك توتر في سوريا مؤخرًا، لكن الأمر في الطريق إلى التسوية بالفعل".
هذا، وأفاد المبعوث الأميركي بأنّ "المفاوضات بشأن روسيا وأوكرانيا ستعود إلى مسارها".
واعتبر ويتكوف أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو شرطي العالم حاليًا، وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار".
