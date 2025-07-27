أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، عن "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة".
ورأى أنّ "الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية أطلقوا سراح الأسرى وألقوا أسلحتكم وستنتهي الحرب"، مشيرًا إلى "أننا نأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الأسرى ثم الباقي نهاية الـ60 يومًا".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولتي قطر ومصر تواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل الأسرى، في حين أفادت مصادر أخرى بأن المفاوضات لم تنهر بعد الانسحاب الإسرائيلي والأميركي منها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية أميركا: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.