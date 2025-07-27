وزير خارجية أميركا: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، عن "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن ​غزة​".

ورأى أنّ "الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية أطلقوا سراح الأسرى وألقوا أسلحتكم وستنتهي الحرب"، مشيرًا إلى "أننا نأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الأسرى ثم الباقي نهاية الـ60 يومًا".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولتي قطر ومصر تواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل الأسرى، في حين أفادت مصادر أخرى بأن المفاوضات لم تنهر بعد الانسحاب الإسرائيلي والأميركي منها.