إصابة 11 شخصا على الأقل في حادث طعن داخل أحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية

أُصيب 11 شخصًا على الأقل في حادث طعن داخل متجر "وولمارت" بولاية ميشيغن الأميركية، حيث أكدت الشرطة الأميركية اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.
وأعلن قائد شرطة مقاطعة غراند ترافيرس مايكل شيا في مؤتمر صحافي، أنّ المشتبه به رجل يبلغ 42 عاما وهو قيد الاحتجاز.
وأضاف شيا عن الهجوم الذي وقع في مدينة ترافيرس بولاية ميشيغن : "بناء على المعلومات المتوافرة لدينا في هذا الوقت، يبدو أن هذه الأفعال كانت عشوائية". وتابع أن "الضحايا لم يتم تحديد هويتهم مسبقا"، مشيرا إلى أن المشتبه به، وهو من سكان ميشيغن، تصرف على ما يبدو بمفرده واستخدم "سكينا قابلا للطي".
وذكر مركز مونسون للرعاية الطبية في بيان أن ستة مصابين كانوا لا يزالون في حالة حرجة في وقت متأخر السبت، وخمسة في حالة خطيرة.
وقال شيا إن من بين المصابين، وهم ستة رجال وخمس نساء، ثلاثة على الأقل خضعوا لعمليات جراحية.
وأكدت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر أنها على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون بشأن هذه "الأخبار الرهيبة".
