"القاهرة": بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة" المصرية، عن "بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع ​غزة​".

وفي وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنّ عمليات إسقاط المساعدات التي تنفذها دول أجنبية ستستأنف ليل السبت "كجزء من الجهود للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيل دخولها"، مضيفًا أنّ عمليات الإسقاط الأولى ستشمل 7 حمولات تحتوي على الدقيق والسكر وأغذية معلبة وفرتها منظمات دولية.

وأضاف أنه حدد ممرات آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المحملة بالطعام والأدوية، معتبرا أن مسؤولية توزيع المساعدات تقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وفي انعطافة في الموقف الإسرائيلي من مسألة توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، بعد احتكار توزيعها من جانب ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية، حمّل الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية مسؤولية توزيع المساعدات في القطاع.